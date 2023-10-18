شكرا لمتابعة خبر عن عبدالعزيز المحبوب يكشف عن بعض السلوكيات التي تعد مخالفة للذوق العام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح المدير العام للجمعية السعودية للذوق العام عبدالعزيز المحبوب أن مغالاة بعض مشجعوا الأندية قد ينتج عنهم سلوكيات، تعتبر منافية للذوق العام.

وأضاف المحبوب أن هناك العديد من الممارسات في الرياضة غير مقبولة مثل: ما يفعله الجماهير في المدرجات أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع أنه يجب على الجماهير احترام الأماكن التي يتواجدون فيها، والبعد عن أي أعمال تخريب أو شغب، كذلك ممارسات بعض اللاعبين والتي تغرمهم لجنة الانضباط بسببها.

وأردف المحبوب أنه على اللاعب السعودي استيعاب أنه أصبح واجهة للعالم، لتصدير قيم المجتمع وسلوكه.