"محافظ الزلفي" يلتقي أعضاء جمعية النحالين ويُشيد بخدماتها وإنجازاتها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 6:59 صباحاً

الْتقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، بمكتبه، رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالمحافظة عبدالكريم بن أحمد الفراج وعدد من أعضائها. وجرى خلال اللقاء استعراضُ أعمال وأنشطة الجمعية خلال العام الجاري، إضافة إلى خططها ومشاريعها المستقبلية. وأشاد "العتيبي" بالخدمات التي تقدّمها الجمعية للنحالين؛ مما ساهَمَ في تحقيق إنجازات عالمية مسجلة بأسماء نحّالي المحافظة، ويعزز من مكانة العسل السعودي في مصافّ الدول المنتجة عالميًّا في جودة العسل.

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