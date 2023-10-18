انت الان تتابع شولتس يدعو لإجراء تحقيق شامل في هجوم مستشفى غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 7:15 صباحاً

عبّر المستشار الألماني أولاف شولتس، عن فزعه من صور انفجار في مستشفى بغزة، أدى إلى مقتل المئات. ودعا إلى إجراء تحقيق شامل. وكتب "شولتس" على موقع "إكس"، المعروف سابقًا باسم تويتر، اليوم الأربعاء "لقد أصيب وقُتِل مدنيون أبرياء. قلوبنا مع عائلات الضحايا". يشار إلى أن المئات من الفلسطينيين قُتلوا في قصف تَعَرض له مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة مساء أمس الثلاثاء. وكان المستشفى يؤوي المئات من العائلات التي لجأت إليه باعتباره مكانًا آمنًا من القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة. ومن المتوقع أن يصل "شولتس" إلى مصر اليوم الأربعاء؛ حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وذلك عقب زيارته لإسرائيل. وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد وصل صباح اليوم الأربعاء إلى أحد مطارات إسرائيل تزامنًا مع دوي صافرات الإنذار.

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