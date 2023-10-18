انت الان تتابع أهمها الكشف المبكّر.. "صحة الرياض" تحدّد أبرز عوامل تقليل احتمالية الإصابة بسرطان الثدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 7:21 صباحاً

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، عن أبرز العوامل التي تقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي. وأوضحت "صحة الرياض" في إنفوجراف لها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، أن أهم العوامل التي يمكّنها التقليل من احتمال الإصابة، هي ممارسة النشاط البدني والإنجاب المبكّر، والرضاعة الطبيعية، وتجنّب المعالجة الهرمونية البديلة بعد سن انقطاع الطمث. وأضافت، أن هناك عوامل أخرى تتمثل في تناول الغذاء والكشف المبكّر في حال وجود تاريخ عائلي، وتجنّب زيادة الوزن، ثم الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل فترات طويلة.

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