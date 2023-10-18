تراند اليوم : محلل عسكري أمريكي يعلق على قصف إسرائيل مستشفى المعمداني في غزة.. ويتساءل: ما الذي كان يستهدفه الإسرائيليون؟

صحيفة الخليج 365: علق المحلل العسكري الأمريكي سيدريك لايتون، على قصف إسرائيل مستشفى المعمداني في غزة والذي راح ضحيته المئات.

غارة جوية إسرائيلية

وقال لايتون: إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجهك في قصف مستشفى الأهلي المعمداني هي "ما الذي كان مستهدفًا؟.. وما إن كانت في الواقع غارة جوية إسرائيلية؟".

وجهة نظر عسكرية

وأكمل: "أود حقاً أن أعرف، من وجهة نظر عسكرية، ما الذي كان يستهدفه الإسرائيليون؟ هل اعتقدوا أن هناك كيانًا تابعًا لحماس في المستشفى، وحتى مع ذلك، ما هو نوع التبرير الذي سيكون موجودًا للقيام بهذا النوع من الضربات؟"، وفق "سي إن إن".

القوات الجوية الأمريكية

وزاد: "إنه شيء، كما تعلم، مختلف تمامًا عن الطريقة التي ننفذ بها عملية الاستهداف في القوات الجوية الأمريكية، على الأقل يبدو الأمر كذلك وهذا شيء أعتقد أنه يجب التحقيق فيه".

عمليات هجومية

وتابع: "يضع نوعًا من التوقف عما يفعله الإسرائيليون الآن بالنسبة لعملياتهم الهجومية، سيجدون صعوبة في مواصلة هذه العمليات إذا استمر هذا النوع من الأخطاء".