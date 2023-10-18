تراند اليوم : شاهد: أخصائي علاج طبيعي يعرض لقطة بطيئة لإصابة نيمار وخروج الركبة من مكانها.. ويعلق:للأسف إصابة في الرباط الصليبي

صحيفة الخليج 365: علق أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني، على تعرض لاعب الهلال المحترف نيمار دا سيلفا لإصابة خطيرة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام منتخب أوروغواي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعرض الشهراني، فيديو من زاوية مقربة لحظة إصابة نيمار في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، قائلاً: لقطة الساق بالبطئ وخروجها من مكانها وعودتها مرة أخرى، وهذي تعني إصابة في الرباط الصليبي للركبة.

وتابع الشهراني: إذا تأكدت الإصابة سيغيب من ٧-٩ أشهر، لافتا: لقطة الإصابة بعد نزول القدم واختلال التوازن ودخول الركبة للداخل ( شاهدت تقدم للساق وعودته ) وهذا يسبب ضغط على الرباط الصليبي للركبة، ومن طريقة الإصابة للأسف:‏(الرباط الصليبي للركبة اليسرى).

الجدير بالذكر أن مصادر رياضية، أفادت أن نيمار تعرض لإصابة بالرباط الصليبي بعد التواء ركبته اليسرى، حيث ظهر يمسك قدمه ويتألم قبل خروجه من الملعب على نقالة في طريقه للمستشفى.