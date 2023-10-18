تراند اليوم : بالفيديو: أول تعليق من الأمير تركي الفيصل على الحرب الدامية بين إسرائيل وحماس واستهداف المدنيين الأبرياء

صحيفة الخليج 365 : أدان رئيس الاستخبارات العامة الأسبق الأمير تركي الفيصل بشكل قاطع ما يحدث من الجانبين الإسرائيلي وحماس من استهداف المدنيين في الحرب الدائرة بين الطرفين.

الحق في المقاومة

وقال الأمير تركي في خطاب ألقاه بمعهد بيكر للسياسات العامة بجامعة رايس في مدينة هيوستن الأمريكية، إن كل الشعوب المحتلة عسكريا لديهم الحق في مقاومة احتلالهم حتى بالوسائل العسكرية، مشيرا إلى أنه لايدعم الخيار العسكري في فلسطين ويفضل العصيان المدني الذي أسقط عدة امبراطوريات شرق أوروبا.

وأكد أن إسرائيل تتفوق عسكريا في هذه الحرب وهو ما رأيناه في دمار غزة.

إدانة حماس

وأدان كذلك استهداف حماس للأهداف المدنية وهو ما يكذب مزاعمها بأن هويتها إسلامية، قائلا: "أدينها على تقديم العذر لهذه الحكومة الكريهة لتطهير غزة عرقياً من سكانها وتدميرهم بشكل كامل وأدينها على تقويض السلطة الفلسطينية وأدينها لتخريبها محاولة السعودية الوصول لحل سلمي للشعب الفلسطيني".

قصف إسرائيل للمدنيين

وأضاف: وبشكل متساوِ أدين قصف إسرائيل العشوائي للمدنيين الأبرياء وأدين الساسة الغربيين على بكائهم حينما يُقتل الاسرائيليون على يد الفلسطينيين ويرفضون مجرد التعبير عن الحزن حينما يقتل الاسرائيليون الفلسطينيين.

كما أدان أيضا تدمير إسرائيل للمنازل الفلسطينية وأشجار الزيتون وأقتحام أماكن العبادة في المسجد الأقصى بالقدس.

وأوضح الأمير تركي أنه خلال هذا العام فقط قتل 450‪شخصا بينهم 67 طفل، مطالبا بوقف الدماء بشكل فوري بين الجانبين.