تراند اليوم : شاهد .. اللقطات الأولى من داخل مستشفى المعمداني بعد قصفه بالصواريخ والمصابون يفترشون الأرض

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو الجرحى والمصابين داخل المستشفى العربي المعمداني بعد قصفه بالصواريخ مساء أمس الثلاثاء.

وأظهر الفيديو الجرحى والمصابين يفترشون الأرض لاكتظاظ المستشفى بالضحايا حيث كان يلجأ إليه النازحون والجرحى من الأطفال والنساء .

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أعلن إن 500 قتيل سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة.