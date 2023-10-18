تراند اليوم : طبيب كويتي نصاب يخدع مريضة ويتقاضى منها 6 آلاف دينار مقابل عملية جراحية.. وبعد مراجعتها مستشفى آخر اكتشفت المفاجأة!

صحيفة الخليج 365: قررت محكمة كويتية، محاكمة طبيب كويتي في مستشفى خاص بتهمة النصب على مريضة، بعدما أخبرها بأنها تحتاج إلى إجراء تدخل جراحي عاجل في العمود الفقري.

تخدير وإفاقة

وفي التفاصيل، قام الطبيب الكويتي بتخدير المريضة وبعد إفاقتها من التخدير، قال لها "مبروك لقد نجحت العملية"، ثم تقاضى منها مبلغ 6 آلاف دينار، وفق صحيفة "القبس".

عملية جراحية

وحسب أوراق القضية فإن هذه المريضة اكتشفت بعد مرور 6 أشهر على الواقعة ولدى مراجعتها مستشفى آخر أنها لم تخضع لأي عملية جراحية وكل مافي الأمر أن الطبيب قام بتخديرها لساعات.

العمود الفقري

وأحالت المحكمة الكويتية، الطبيب المتهم إلى المحاكمة مجدداً، موضحة أن المتهم أوهم المريضة بحاجتها إلى تدخل جراحي عاجل في العمود الفقري، واستولى منها على المبلغ المقرر بلا وجه حق.