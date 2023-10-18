تراند اليوم : شاهد.. تبادل لإطلاق النار بين الشرطة الأمريكية وشاب عربي مسلح يدعى "عباس المطيري" هاجم وكالة لبيع السيارات في تكساس

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو عملية تبادل لإطلاق النيران بين الشرطة الأمريكية ومسلح عربي أقتحم وكالة هوندا لبيع السيارات في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس.

إطلاق نار

ورصدت كاميرات المراقبة المسلح الذي يدعى عباس المطيري من جنسية عربية على ما يبدو وهو يطلق النار داخل الوكالة .

وأوضح رئيس شرطة أرلينغتون، آل جونز، إن المشتبه به، عباس المطيري يبلغ من العمر 25 عامًا، وهو موظف سابق في وكالة فاندرجريف هوندا الواقعة على طول الطريق السريع 20، بين شارع كوبر وطريق ماتلوك.

القبض على المسلح

وأضاف رئيس شرطة أن المسلح أطلق عدة طلقات على ردهة الوكالة، التي كانت مليئة بالموظفين والعملاء.

وتم القبض على المطيري في موقف السيارات الخاص بالمتجر وهو مسلح ببندقية.