تراند اليوم : أول رد من حركة الجهاد الفلسطينية على اتهام إسرائيل لها بقصف مستشفى المعمداني في غزة بالخطأ

صحيفة الخليج 365: نفت حركة الجهاد الفلسطينية الاتهامات الإسرائيلية بالمسؤولية عن القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

المجزرة الوحشية

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن إسرائيل تحاول التنصل من مسؤوليتها عن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها بقصفها المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة، من خلال توجيه أصابع الاتهام نحو حركة الجهاد في فلسطين.

الأسلحة والصواريخ

وأشار البيان إلى أن الاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، وأن الحركة لا تستخدم دور العبادة ولا المنشآت العامة، ولا سيما المستشفيات، مراكز عسكرية أو لتخزين الأسلحة أو لإطلاق الصواريخ.

المراكز والمستشفيات

وتابع البيان أن إسرائيل تبرر استهدافها لهذه المراكز وعلى رأسها المستشفيات، وهو اتهام يهدف من ورائه إلى التنصل من المسؤولية عن الجريمة واستهداف مستشفيات أخرى.

القصف الإسرائيلي

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.