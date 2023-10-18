شكرا لقرائتكم خبر عن في عهد الملك سلمان.. محطات مشهودة وقرارات مهمة لترتيب البيت السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال 9 سنوات منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملكًا للمملكة العربية السعودية، صدرت الكثير من القرارات والأوامر الملكية لإعادة ترتيب البيت السعودي، حتى أصبح على أعلى مستوى من التنظيم والإتقان.

ويشهد العالم أجمع على المكانة الهائلة التي وصلت إليه المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وكان وراء ذلك محطات مشهودة وقرارات مهمة، نستعرض في السطور التالية بعضًا منها.

مبايعة خادم الحرمين الشريفين

في 3 ربيع الثاني 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م، تمت مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملكًا للمملكة العربية السعودية، بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. ليكون الملك السابع للمملكة بعد الملك المؤسس، الملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد، الملك فهد، ثم الملك عبد الله.

كما أن الملك سلمان بن عبد العزيز هو ثالث ملوك المملكة الذين يحملون لقب "خادم الحرمين الشريفين"، إذ حمله من قبله كل من الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، والملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

البيعة وفق النظام الأساسي للحكم

في 23 يناير 2015، صدر بيان من الديوان الملكي بتلقي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود البيعة ملكًا على البلاد وفق النظام الأساسي للحكم.

وصدر أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للدفاع إضافة إلى عمله.

وفي 29 يناير 2015، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 30 أمرًا ملكيا في اكبر تعديل وزاري شهدته المملكة.

إعادة تشكيل مجلس الوزراء

في 30 يناير 2015، أُعيد تشكيل مجلس الوزراء، وإلغاء 12 تشكيلًا إداريًا، تتضمن: اللجنة العليا لسياسة التعليم، اللجنة العليا للتنظيم الإداري، ومجلس الخدمة المدنية، والهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومجلس التعليم العالي والجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، والمجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين.

وإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيميًا بمجلس الوزراء، وهما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، عوضًا عن التشكيلات الملغاة.

إطلاق رؤية المملكة 2030

في 29 ابريل 2015، صدر أمر ملكي باختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليًا لولي العهد ونائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع ورئيسًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

موافقة مجلس الوزراء في 25 أبريل 2016، على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الصادر في شأنها قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 31/ 37/ ق) وتاريخ 12/ 7/ 1437ه،

اختيار سمو ولي العهد

في 21 يونيو 2017، صدر الامر الملكي باختيار صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد، وتعيين سموه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع، واستمراره فيما كُلف به من مهام أخرى.

صدور امر ملكي في 20 يوليو 2017، بالموافقة على إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية، وفقًا لتنظيمها المرافق، وصدور أمر ملكي بتشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

صدر أمر ملكي في 27 ديسمبر 2018، باعادة تشكيل مجلس الوزراء، واعادة تشكيل مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،

مكافحة الفساد المالي والإداري

في 24 يونيو 2018، بدأ تطبيق الأمر الملكي بتمكين المرأة (المرأة) من قيادة السيارة في المملكة.

في 12 ديسمبر 2019، صدرت أوامر ملكية بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بالصيغة المرافقة، وضم "هيئة الرقابة والتحقيق" والمباحث الإدارية" إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وتعديل اسمها ليكون " هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"،

صدر أمر ملكي في 25 أبريل 2020، يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل، بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظامًا، بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.

إعادة تكوين هيئة كبار العلماء

في 18 اكتوبر 2020، صدر أمر ملكي بإعادة تكوين "هيئة كبار العلماء" برئاسة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، ومجلس الشورى برئاسة الشيخ د. عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسًا، و150 عضوًا لمدة 4 سنوات هجرية ابتداء من 3/ 3/ 1442 هـ

في 3 أكتوبر 2017، صدر أمر ملكي بإنشاء صندوق باسم "صندوق التنمية الوطني" يرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، على أن يرتبط بالصندوق تنظيميًا، صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني

الهيئة الملكية لمدينة الرياض

صدر في 30 اغسطس 2019، أمر ملكي بتحويل "هيئة تطوير مدينة الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

في 27 يناير 2022م صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس"، ويصبح إجازة رسمية.

ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء

في 27 سبتمبر 2022، صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله -، بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء، استثناء من حكم المادة "السادسة والخمسين" من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء، وأن تكون الجلسات التي يحضرها الملك المفدى برئاسته - أيده الله-.

صدر في الاول من مارس 2023، امر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصا بالعلم باسم "يوم العلم".

المنتدى الدولي للأمن السيبراني

صدرفي 7 يونيو 2023، أمر ملكي بإنشاء مؤسسة "المنتدى الدولي للأمن السيبراني" لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادفة إلى الربح، ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

صدر في الثامن من اكتوبر 2023م، أمر سام كريم، بإنشاء محمية ملكية باسم الإمام فيصل بن تركي الملكية، تمتد على 3 مناطق إدارية وهي عسير وجازان ومكة المكرمة، وصولًا إلى داخل المياه الإقليمية للمملكة في البحر الأحمر، لتكون ثامن المحميات الملكية السعودية، وثالث أكبر المحميات التي تحتضنها المملكة.