السعودية | مساعد وزير الثقافة يلتقي السفير الأسترالي لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

التقى معالي مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، أمس، بمقر وزارة الثقافة في حي البجيري بمحافظة الدرعية، سفير أستراليا لدى المملكة مارك دونوفان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في جوانبها الثقافية، ومناقشة سُبل توسيع مجالات التعاون الثقافي بين المملكة وأستراليا، والتطلع إلى تعزيز العلاقات والتبادل الثقافي بينهما في عدة مجالات ثقافية وفنية، من أبرزها التراث المغمور، والفنون البصرية، والأفلام، والبرامج الثقافية الموجهة للجمهور.

حضر اللقاء وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.