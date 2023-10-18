مظلة ملكية لريادة تنموية وحضارية

حظي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ توليه مقاليد الحكم، بحزمة من الأوامر الملكية والتحولات طوال التسع سنوات الماضية جعلت من المملكة مكانة عالمية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي تصب جميعها في مصلحة دوت الخليج ورفاهية المواطن الذي يعد محور التطور طوال هذه المرحلة وسط عدد من القرارت المستمرة وذلك ضمن رعايته المستمرة بالمواطنين والمواطنات.

مسيرة التنموية

منذ تولي الملك سلمان الحكم أخذ على عاتقه مهمة إكمال المسيرة التنموية بخطى واثقة ومتسارعة نحو مزيد من النماء والازدهار، عبر رؤية المملكة 2030 لتشهد المملكة خطوات تطويرية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والإسلامية والدولية، واضعًا مصلحة شعبه، وتقديم الرعاية وسبل الرفاهية له في صدارة أولوياته، مستعينًا بشريعة الإسلام السمحة، التي تحفظ لهذه البلاد أصالتها ومكانتها، وتستحث همم أبنائها نحو مجالات أرحب من الريادة التنموية والحضارية في وقت يشهد فيه العالم أزمات أمنية واقتصادية ومالية وتنموية.

زيادة فعالية

واصل برنامج حساب المواطن الوفاء بمسؤولياته الاجتماعية الوطنية منذ بدايته وأخيرًا صدر أمر ملكي بزيادة الحد الأدنى الأساسي لحساب معاش مستحقي الضمان الاجتماعي، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق المهام التي أنشئ من أجلها، سعى برنامج حساب المواطن إلى تطوير وتعديل ضوابطه بما يتوافق مع أهدافه الإستراتيجية من خلال زيادة فعالية الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقًا. وتضيف الضوابط المحدثة محددات لزيادة فعالية المساعدات وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وتعديل الحد الأقصى للمساعدات التي يقدمها البرنامج بحيث لا تتجاوز مساعدات الأسر المكونة من ستة أشخاص.

وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول المساعدات إلى جميع المستحقين لحماية الأسر وتحسين سبل عيشهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم. هذه هي العوامل التي وضعتها الدولة في مقدمة أولوياتها. الاهتمام والرعاية والأهداف من خلال منحهم وسائل العمل وتعزيز استقلالهم المالي وتحسين نوعية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

دمج وإنشاء

نظراً لأهمية التعليم ووضع منهجية متواصلة يتم العمل بها منذ البداية وحتى التخرج من الجامعة تم دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي تحت مظلة وزارة التعليم إضافة إلى دمج عدد من الوزارات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع استحداث وزارة الثقافة وتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة، وتعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة، وتعديل اسم وزارة الحج ليكون وزارة الحج والعمرة وتعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع إنشاء «رئاسة أمن الدولة» لتعني بكل ما يتعلق بأمن الدولة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، كما وجه خادم الحرمين بإنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا وهيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأيضًا إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير.

وجهة حقيقية

اهتم الملك سلمان بالرياضة والشباب الذين يمثلون 70% من الشعب السعودي، وأصبحت السعودية وجهة حقيقية لنجوم كرة القدم في العالم الذين أصبحوا يمثلون الأندية السعودية في دوري روشن لكرة القدم إضافة إلى تقدم السعودية بطلب الترشح لاستضافة مونديال 2034م، ولعل فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في مونديال كأس العالم 2022م هي النتيجة الأبرز في تاريخ مشاركات المملكة إضافة إلى النتائج الفردية التي حقق من خلالها الأبطال الذهب والفضة على مستوى العالم وآسيا من خلال بطولات الأولمبياد.

مرحلة تاريخية

فيما يتعلق بالمرأة، فقد شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين، المزيد من التمكين والمشاركة بدءًا من السماح لها بقيادة السيارة للمرة الأولى في تاريخ المملكة ودخول الاستادات الرياضية فضلًا عن تمكينها من الحصول على الخدمات بدون موافقة ولي الأمر إضافة إلى تنظيم سفرها للخارج بدون قيود، كما أصبح بوسع المطلقة وأبنائها الحصول على مساندة مباشرة من صندوق النفقة، أيضًا دخلت المرأة في عهد الملك سلمان مرحلة تاريخية في حياتها السياسية بالسماح لها بعضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية والمشاركة في عملية صنع القرار، كما حرص الملك سلمان على تأهيل المرأة في المجال العسكري، والسماح لهم بمزاولة كرة القدم عبر الأندية الرياضية والتي بدأت في الموسم الرياضي الماضي عبر عدد من الأندية التي أسهمت بشكل كبير في تمكينهم ودعمهم.

أعمال ميدانية

منذ بداية الحكم السعوي والحرمان الشريفان يحظيان باهتمام خاص من قبل ملوك السعودية وفي عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز شهد الحرم المكي والحرم النبوي العديد من القرارات والتطورات والأعمال الميدانية والإدارية التي يأتي مقدمتها إنشاء جهاز مستقل باسم «رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي» وتحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى «الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي» ترتبطان بالملك تنظيميًا استنادًا إلى اختصاص المجلس بإحداث وترتيب المصلحة العامة، ويأتي هذه القرار استمرارًا لمسيرة العناية البالغة التي توليها الدولة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ولأهمية مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للإجهزة ذات الصلة بهما هيكليًا وتنظيميًا وإداريًا وإكسابها مزيد من التخصص واتخاذها أنماطًا إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري العمل عليه في هذا الشأن، إضافة إلى التوسعة التاريخية لصحن المطاف وزيادة المسعى وتوسعة المسجد النبوي ومسجد قباء، بالإضافة إلى مشروع دار الهجرة ومشروع سقيا زمزم والعناية الكريمة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، علاوة على النجاح الكبير الذي اختتم به موسم حج عام 1444، فضلًا عن إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف في المدينة المنورة، وأيضًا تدشين مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز في جدة وقطار الحرمين السريع الذي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكل ذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من ثمانية ملايين إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.

مشاريع متنوعة:

شهد عهد الملك سلمان إطلاق الكثير من المشاريع التي ستنقل المملكة لمصاف الدول الكبرى ومن أبرز تلك المشاريع نيوم وذا لاين وأيضًا مشروع البحر الأحمر وهو مشروع سياحي عالمي يستهدف خلق منتجعات سياحية على أكثر من خمسين جزيرة سعودية بين مدينتي أملج الحوراء والوجه، ومشروع أمالا العالمي على ساحل البحر الأحمر، وأيضًا مشروع «بوابة الدرعية» الهادف إلى ترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، ولتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية نظرًا لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عتيق، ومشروع العلا.

الثقافة والأدب والترفيه

وجه بإنشاء وزارة جديدة للثقافة بعد فصلها عن الإعلام كذلك شهد عهد الملك سلمان إنجازًا مهمًا تمثل في افتتاح دور للسينما وخلق تجربة سينمائية متكاملة بما يتضمن تقديم محتوى مثير وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية، تحقق أهدافًا ثقافية وترفيهية واقتصادية، كذلك دشن خادم الملك سلمان، مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بمدينة الظهران، أيضًا تم إطلاق جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي، وهي إحدى أهم الجوائز على مستوى العالم العربي، فضلًا عن إنشاء الهيئة العامة للأدب والنشر والترجمة والعديد من الهيئات التابعة لوزارة الثقافة. وكذلك إنشاء الهيئة العامة للترفيه ومهمتها تنويع وإثراء التجربة الترفيهية، إضافة إلى تأسيس متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام، فضلًا عن إطلاق مبادرة «مواسم السعودية في خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي».

الحج والعمرة

- إنشاء رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

- تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى «الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي».

- التوسعة التاريخية لصحن المطاف وزيادة المسعى وتوسعة المسجد النبوي ومسجد قباء.

- مشروعا دار الهجرة وسقيا زمزم

- العناية بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

- نجاح كبير لموسم حج 1444

- إنشاء مجمع خادم الحرمين للحديث النبوي الشريف

- تدشين مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة

- تطوير مطار الملك عبدالعزيز في جدة

- قطار الحرمين السريع الرابط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

- زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030