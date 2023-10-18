الحياة الفطرية تعلق على فيديو عثور مواطن على طائر غريب في منزله بخميس مشيط وتكشف عن اسمه ونوعه

عثر مواطنون في خميس مشيط بمنطقة عسير، على طائر غريب الشكل، أثار حيرة رواد السوشيال ميديا.
ونشر أحد المواطنين مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يظهر فيه الطائر الذي عثر عليه في منزله، قائلاً: “شفته اليوم بالصراحة في الحوش”.
وأثار الطائر حيرة رواد السوشيال ميديا، حيث قال أحد المغردين، إن الطائر يسمى طائر السبد ويلقب بـ”ملهي الرعيان”، موضحا أن من خصاله أنه يظهر نفسه على أنه مريض أو مكسور وغير قادر على الطيران.
ورأى مغرد أخر، أن هذا الطائر ليس من النوع المحلي، مبينا أن السبد المحلي يكون لونه أشهب وهو طائر ليلي نادر.
وفي السياق ذاته، أوضح المركز الوطني للحياة الفطرية، عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، أن الطائر الظاهر بالفيديو هو أحد أنواع طيور السبد أو ما يطلق عليه بالعامية “ملهي الرعيان”.
وتابع أن أنواعه في السعودية، كالمهاجر العابر والمهاجر المتكاثر، كما يوجد أنواع مقيمة بجبال جنوب غربي المملكة وفي سهول تهامة.
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