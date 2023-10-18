من هي المرأة التي سرقت قلب نجم الإتحاد السعودي؟

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عدن - ياسمين التهامي -

تعتبر زوجة كريم بنزيما من الشخصيات الغامضة التي لم يتم الكشف عن هويتها الحقيقية بشكل رسمي. وعلى الرغم من شهرة بنزيما كلاعب كرة القدم البارز، إلا أنه يحرص على الحفاظ على حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء والتسلط الإعلامي. ومن هنا، فإن هوية زوجته لا تزال غير معروفة بشكل كامل.

ومع ذلك، هناك بعض الأنباء والشائعات التي تدور حول هوية زوجة بنزيما. ومن بين هذه الشائعات، يُقال أن زوجته تدعى كلوي كورتوا، وهي ابنة حارس مرمى نادي ريال مدريد تيبو كورتوا. وتشير بعض التقارير إلى أنهما قد تزوجا في عام 2017 ولديهما طفلة تدعى ميليا. ومع ذلك، لم يتم التأكد من صحة هذه الأنباء ولم يتم تأكيدها رسميًا من قبل بنزيما أو كورتوا. وتظل هوية زوجة بنزيما وأسرارها محفوظة بعيدًا عن الأضواء. < / p > < p >بغض النظر عن هوية زوجة بنزيما، فإنه من الواضح أنه يحرص على الحفاظ على حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء والتسلط الإعلامي. ويُعتبر ذلك حقًا شخصيًا له ولعائلته. وبصفة عامة، يجب على الجمهور والإعلام احترام خصوصية الأفراد وعدم التدخل في حياتهم الشخصية. < / p >

كريم بنزيما، لاعب كرة القدم الشهير، وُلد في 19 ديسمبر 1987 في ليون. بدأ بنزيما مسيرته الكروية في نادي ليون الفرنسي وحقق نجاحًا كبيرًا خلال فترته هناك، حيث فاز بالعديد من البطولات المحلية وشارك في دوري أبطال أوروبا. بعد ذلك، انتقل إلى نادي اتحاد جدة في السعودية.

أعلن نادي اتحاد جدة رسميًا تعاقده مع بنزيما بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني. وقد كشف بنزيما عن الأسباب التي دفعته لقبول عرض الانضمام إلى الفريق، حيث أعرب عن تطلعه الكبير لمواجهة جماهير النادي وشهرتها بالآ حماسآ والمشجعين المتحمسين.

زوجة بنزيما هي كورا غوتييه، وُلدت في 11 أبريل 1989 في فرنسا. تعمل كورا في مجال الموضة والأزياء وتحظى بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي. تمتلك تأثيرًا قويًا على جمهورها ومتابعيها.

وفقًا للموقع Sportskeeda، كورا غوتييه هي عارضة أزياء وتعمل في مجال الملابس والأحذية. تتمتع بشعبية كبيرة على منصة إنستغرام حيث يتابعها أكثر من 83,000 متابع. زادت شهرتها بعد زواجها من كريم بنزيما، حيث تحترم شهرة زوجها وتقاليدهما الإسلامية. تسعى كورا للحفاظ على حياتهما الشخصية بعيدًا عن الأضواء وتهدف إلى الاستمرار في السعادة والهدوء.

التقى كريم بنزيما وزوجته لأول مرة في دبي في ديسمبر 2015، ومن ثم بدأت علاقتهما. انتقلت كورا إلى مدريد مع كريم وظلت تدعمه بشكل كبير. تمت الزواج بينهما بعد حوالي عام من التعارف في ديسمبر 2016. لديهما طفل يدعى إبراهيم بنزيما ويعيش معهما ابنة كريم من زواجه السابق تدعى "ميليا".

تم تداول شائعات على الإنترنت حول احتمالية طلاق الزوجين، ولكن لا توجد معلومات رسمية تؤكد هذا الأمر. حبآ كورا غوتييه، زوجة النجم العالمي كريم بنزيما، تفضل دائمًا ارتداء اللون الأسود في إطلالاتها. حيث ظهرت في العديد من المناسبات بإطلالات أنيقة تتميز بهذا اللون اللافت. في إحدى المناسبات، ارتدت فستانًا أسودًا أنيقًا وبسيطًا، كان طويلًا ومصنوعًا من الحرير، وكان له فتحة صدر دائرية. قامت بتنسيق الفستان مع توب أبيض من الصوف، يتميز بأكمام طويلة ومنتفخة ورقبة عالية. واستكملت إطلالتها بحقيبة باللون الأبيض. تلك الإطلالة تمنحها مظهرًا عصريًا وعمليًا في الوقت نفسه.