"احذر! 4طرق لطهي البيض تهددحياة عيالك وتزيد من خطرالأمراض القلبية والشرايين المتصلبة"

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عدن - ياسمين التهامي - البيض هو مصدر غني بالبروتين والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، وهو جزء هام من النظام الغذائي للكثيرين. ومع ذلك، هناك بعض الأساليب الخطيرة لطهي البيض التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. في هذا المقال، سنتناول بعض هذه الأساليب ونقدم بدائل صحية لتناول البيض.

طرق لطهي البيض تجلب أمراض خطيرة للقلب

القلي بالزيت المشبع: عندما يتم قلي البيض في زيوت مشبعة مثل زيت جوز الهند أو زبدة، يمكن أن يزيد ذلك من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. بدلاً من ذلك، يمكن استخدام زيوت صحية مثل زيت الزيتون للقلي.

تناول البيض المقلي بشكل زائد: تناول البيض المقلي بكميات كبيرة يمكن أن يزيد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة، مما يضع ضغطًا على القلب. يُفضل تناول البيض المسلوق أو المخفوق بدلاً من القلي.

إضافة كميات كبيرة من الجبن واللحم المصنع إلى البيض: عندما تقوم بإضافة كميات كبيرة من الجبن أو اللحم المصنع المحتوي على الصوديوم والدهون المشبعة إلى وجبة البيض، يمكن أن يتأثر ضغط الدم وصحة القلب. يُفضل استخدام الخضروات الطازجة كبديل صحي.

البيض المصنع قد يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والصوديوم. ينبغي البحث عن البيض العضوي أو البيض الذي يتم تربيته بطرق صحية.

التعرض المفرط للحرارة: عندما يتعرض البيض لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة، يمكن أن يتحلل الكوليسترول فيه ويتحول إلى مركبات ضارة. من الأفضل تجنب تسخين البيض بشكل مفرط والاكتفاء بالطهي اللطيف.