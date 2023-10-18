شكرا لقرائتكم خبر عن لم يخبرك بها أحدمن قبل ..تعرف على صفات طبيعية للقضاء على رائحة الإبط الكريهة نهائيًّا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعانى الكثير من الأشخاص من رائحة العرق والتى تسبب الإحراج والتى تسببها البكتيريا، والحقيقة أن بعض الأشخاص يعانون من أضرار استخدام مزيلات العرق التى يدخل في تكوينها عناصر كيميائية على بشرتهم، وهو ما يتطلب وصفات طبيعية بسيطة لمواجهة الأمر، وفي هذا التقرير نرصد بعض الوصفات الطبيعية للقضاء على رائحة العرق.

وصفات طبيعية للقضاء على رائحة العرق:

1- الملح الصخري





يمتلك ملح الصخور أو الملح الصخري خصائص تطهير قوية، والتي تقضي على العرق وتؤثر على عمل الميكروبات التي تعيش على سطح الجلد.

يمكنك إضافة فقط بضع بلورات من الملح الصخري إلى حوض أو دلو من الماء الفاتر، واخلطيه جيدًا حتى يذوب تمامًا ثم استحمي بها.

2- وصفة أكياس الشاي الأخضر للتخلص من العرق

تشتهر أكياس الشاي الأخضر بخصائصها المضادة للأكسدة وإزالة السموم، وهي نعمة لعلاج الإبطين أو الأقدام الكريهة. اغمسي بعض أكياس الشاي في الماء الدافئ وبمجرد نقعها بالكامل، اضغطى بها على منطقة الإبط وعلى القدمين لمدة 5 دقائق.

3- صوداالخبز

تحتوي صودا الخبز على سمات قلوية جوهرية، والتي توازن الحموضة في العرق المعالج ما يقلل رائحة الجسم. ويمكنك استخدامها من خلال تحضير عجينة من صودا الخبز والماء، ضعيها مباشرة على الإبطين، واتركيها لمدة 5 دقائق قبل فركها.

4- خل التفاح للتخلص من رائحة العرق

خل التفاح مشبع بكميات كبيرة من حمض الأسيتيك، وله خصائص حمضية بطبيعتها، والتي تقضي على الميكروبات السامة في الجسم. ولاستخدامه اغمري عدة كرات قطنية في خل التفاح المخفف، ومرريها تحت الإبطين والقدمين وأجزاء أخرى من الجسم، للقضاء على البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة.

5- عصير الطماطم

تشتهر الطماطم بخصائصها القابضة والمضادة للأكسدة، والتي تساعد في القضاء على إفرازات الغدد العرقية الزائدة، وكذلك بكتيريا سطح الجسم، ولاستخدامها اغمري قطعة قماش في عصير الطماطم وقومى بتدليكها على الإبطين والقدمين والأماكن الأخرى في الجسم والتى تفرز رائحة كريهة، لإغلاق المسام على الجلد.

6- تجنبي الأطعمة التي تسبب رائحة كريهة، مثل:

- اللحوم الحمراء

- الكحول

- الخضراوات الصليبية، مثل الكرنب والقرنبيط والفجل.

- السمك

- الكربوهيدرات

- الأطعمة الحارة

- الأطعمة السريعة