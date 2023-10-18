شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يكشف عن أفضل كريم لمقاومة الشيخوخة وتحسين مظهر الجلد .. (ستبدوفي عمرأصغر) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف الدكتور السعودي عمرو عبد الجبار عن أفضل كريم لمقاومة الشيخوخة وتسحين مظهر الجلد. مشيرا إلى أنه متوفر في المملكة وسعره لا يتجاوز 20 ريالا.

وقال خلال لقاء له على قناة الإخبارية: " بعض الكريمات المثبتة طبيا تؤدي إلى تحسين مظهر الجلد، وتقلل من شيخوخته، وأحد هذه الكريمات معتمد من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية كمضاد للشيخوخة وهي مشتقات فيتامين " أ " وهذا هو المشتق الوحيد المثبت بأنه يؤخر شيخوخة الجلد فالشخص الذي يستخدم هذه الكريمات سيبدو بعمر أصغر.

وتابع: باقي الكريمات لها إدعاءات تجارية وبأسعار غالية وأنا لما أتكلم عن كريمات مضادة للشيخوخة سعرها لا يتجاوز 20 ريالا ".

وأردف: " الناس الآن تشتري كريمات بـ 500 و600 ريال ". لافتا إلى أن إحدى السيدات استخدمت كريم بسعر 12 ألف ريال قائلة أن أحد رؤساء الدول يستخدم هذا الكريم . موضحا أنه لا يوجد أي إثبات علمي وإنما هي مجرد إدعاءات .

وأردف: كريم فيتامين "أ" هو الوحيد الذي سيؤدي لتأخير الشيخوخة والباقي شو وبرستيج لا أكثر. موضحا أنه موجود في جميع مستشفيات وقطاعات الصحة في المملكة ولا يكلف 20 ريال في الصيدليات التجارية واسمه العلمي تريتينوين.