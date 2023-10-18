شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 9 أطعمة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يحتوي فيتامين سي، على مضادات للأكسدة تعزز جهاز المناعة، رغم شهرة البرتقال بأنه مصدر غني بفيتامين سي.

ومن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال:

1-الفلفل الحار: يحتوي نصف كوب من الفلفل الحار المفروم على107.8 ملغ من فيتامين سي، إلى جانب فائدة الفلفل الحار في تخفيف آلام المفاصل والعضلات.

2-الفلفل الأحمر: يحتوي الفلفل الأحمر المفروم على ثلاث أضعاف ما يحتويه البرتقال من فيتامين سي.

3-الفلفل الأخضر: يحتوي كوب من الفلفل الأخضر المفروم على 120 ملغ من فيتامين سي، إضافة إلى أنه غني بالألياف.

4-البروكلي: تحتوي كمية البروكلي التي تعادل برتقالة على 123 ملغ من فيتامين سي، إضافة إلى فوائده في منع السرطان.

5-البابايا: يحتوي كوب واحد من البابايا على88.3 ملغ من فيتامين سي، إضافة إلى أنه يساعد في إزالة الجيوب الأنفية وتقوية العظام.

6- القرنبيط: سواء تم طبخه مسلوقاً أو على البخار أو مشوياً تحتوي رأس من القرنبيط على 127 ملغ من فيتامين سي، و5 غرامات من الألياف، و5 غرامات من البروتين.

7-الأناناس: تحتوي ثمرة الأناناس على 78.9 ملغ من فيتامين سي، إضافة إلى إنزيم البروميلين الذي يساعد على الهضم وتقليل الانتفاخ، إلى جانب دوره كمضاد للالتهابات.

8-الكيوي: تحتوي حصة من الكيوي مكونة من ثمرتين على 137 ملغ من فيتامين سي، إضافة إلى البوتاسيوم والنحاس.

9-المانجو: تحتوي ثمرة المانجو على 122.3 ملغ من فيتامين سي، والمانجو مصدر غني بفيتامين أ الذي يحافظ على صحة العينين.