اعتماد صرف أكثر من 18 مليون ريال مكافآت لطلاب وطالبات محايل عسير

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محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مدير تعليم محايل عسير المكلف علي بن أحمد يوسف عسيري، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر أكتوبر 2023 بمبلغ إجمالي يفوق 18 مليون ريال.

وسيتم إيداع تلك المبالغ في حسابات الطلاب والطالبات غدًا الخميس الموافق 4/ 4/ 1445هـ، 19/ 10/ 2023م.

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