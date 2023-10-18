"جماعة مسجد الفوزان" بشرائع مكة يناشدون بوضع مطبات لتخفيف السرعة حفاظًا على سلامتهم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 10:00 صباحاً

طالبت جماعة مسجد الفوزان الواقع على امتداد شارع هاشم محمد آل شيبان، والمتفرع من شارع الفردوس بمخطط 7 بالشرائع، بضرورة وضع مطبات صناعية حفاظًا على سلامتهم وسلامة مرتادي الطريق بسبب السرعة الزائدة في الشارع. وقال إمام المسجد جمعان بن هادي: إننا نشعر بالخطر على أنفسنا وعلى أبنائنا أثناء ذهابهم إلى مجمع مدارس البنات في الصباح أو أثناء الانصراف بسبب السرعة العالية من بعض أصحاب المركبات. وأضاف: تعرض أحد الأطفال في نفس الشارع لحادث دهس -قبل فترة- تَسبب له في كسور وتنويم بالمستشفى، كما أن الشارع ذاته تَصُب فيه أربعة شوارع فرعية؛ مما يستلزم وضع مطبات لتخفيف سرعة المركبات؛ مثمنًا حرص الجهات ذات العلاقة على السلامة العامة وأن تلقى مناشدتهم الاستجابة.

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