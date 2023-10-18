انت الان تتابع سيارتهما اصطدمت بعمود إنارة.. وفاة طالب وإصابة شقيقه في حادث مروري بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 10:23 صباحاً

تُوفي طالب بالمرحلة الثانوية، وأُصيب شقيقه، وهما في طريقهما للعودة إلى منزلهما بعد انتهاء الدوام الدراسي اليوم، بعد اصطدام مركبتهما بعمود إنارة في مخطط الراشدية ٢ شرقي مكة المكرّمة. وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن طالبَيْن شقيقَيْن يدرسان بإحدى المدارس في مخطط الراشدية 2 بمكة المكرّمة، تعرّضا لحادث انقلاب بعد ارتطام مركبتهما بعمود إنارة في أحد شوارع المخطط، في أثناء عودتهما إلى المنزل، ما نتج عنه وفاة أحدهما وإصابة الآخر. وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحدث بعد تلقيها البلاغ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى. وأعاد الحادث، مطالب السكان بضرورة إنشاء مطبات ورصف شوارع المخطط للحد من الخطورة التي تحدّق بأبنائهم، خصوصاً عند انتهاء الدوام الدراسي، في إشارة لهم بأن شوارع المخطط تفتقر للأرصفة وتكثر فيه التقاطعات الخطرة. "الخليج 365" تتقدّم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الطالب، سائلةً الله -عزّ وجلّ- أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته، ويشفي المصاب، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كانت هذه تفاصيل خبر سيارتهما اصطدمت بعمود إنارة.. وفاة طالب وإصابة شقيقه في حادث مروري بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.