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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 10:25 صباحاً

قالت وكالة الصحافة الفرنسية -قبل قليل- إنه تمّ إخلاء ستة مطارات في فرنسا بعد "تهديدات باعتداءات". وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن مطارات ليل ونيس وليون وتولوز تلقت تهديدات بوجود قنابل، وجرى إخلاؤها. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" يأتي ذلك بعد تعرُّض كنيس يهودي في برلين لهجومٍ بقنابل المولوتوف في وقتٍ مبكرٍ من يوم الأربعاء.

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