تراند اليوم : خلال زيارته لإسرائيل... شاهد.. "بايدن" يعلق على قصف مستشفى "المعمداني" في غزة

صحيفة الخليج 365: علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته إلى إسرائيل على قصف مستشفى المعمداني في غزة.

وقال إنه بناء على ما شاهده فإن انفجار المستشفى سببه "الجانب الآخر"، في إشارة على ما يبدو إلى أن الانفجار ناجم عن صاروخ أطلقته حركة الجهاد.

وأضاف: "حماس قتلت أكثر من 1300 شخص بينهم أميركيون وهي إرهابية، علينا أن نوفر لإسرائيل كل ما تحتاجه للرد على هجمات حماس".

وتأتي زيارة بايدن غداة مقتل مئات الأشخاص في قصف تعرض له مستشفى في قطاع غزة وتتبادل اسرائيل والفلسطينيين الاتهامات حول المسؤولية بشأنه.