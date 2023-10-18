تراند اليوم : بالفيديو.. السيسي: إذا كان هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فتوجد صحراء النقب الإسرائيلية

- 1/2
- 2/2
e7fc1903-2a97-4cf9-8483-1b93d7544c7b_16x9_1200x676
صحيفة الخليج 365 - وكالات : قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء، إنه "لا يمكن السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين".
وأشار الرئيس المصري إلى إنه بحث مع المستشار الألماني جهود مصر لتهدئة الأوضاع في غزة، " وتابع: "إذا كان هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فتوجد صحراء النقب الإسرائيلية لحين انتهاء العمليات العسكرية".
وأردف السيسي قائلا: "تهجير" الفلسطينيين من غزة إلى مصر قد يؤدي إلى "تهجير" من الضفة الغربية إلى الأردن.
وأضاف السيسي إن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرا إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة لكن القصف الإسرائيلي حال دون تشغيله.
ودعا السيسي إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقال إن "استمرار العمليات العسكرية سيكون له تداعيات على المنطقة ويمكن أن تخرج عن السيطرة".