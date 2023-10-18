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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (9) مخالفين لنظام البيئة

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية المصرية، ومواطنين، مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (158) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحلّيين في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب،

وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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