شكرا لقرائتكم خبر عن "مدينة الملك سلمان الطبية" تقدم 185 ألف خدمة في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة خدماتها الطبية لـ 185.407 مستفيدين، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2023 م.

وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحّي، أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة للمدينة الطبية استقبلت 83017 مراجعاً خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 102390 مراجعاً قُدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة في العديد من التخصصات الطبية.

خدمات التأهيل الطبي

وبيّن التجمع أن 3473 مريضاً أجريت لهم عمليات جراحية خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى 2942 عملية ولادة، في حين استفاد 20544 مراجعاً من خدمات التأهيل الطبي التي تقدمها منشآت مدينة الملك سلمان الطبية بالمنطقة.

وإجراء 67652 حالة فحص بالأشعة في المدينة الطبية التي تضم المستشفى الرئيس العام، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الطب النفسي التخصصي.