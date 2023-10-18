شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 5000 شتله بمركز البصر ضمن حملة "أرض القصيم خضراء" في مرحلتها الـ 12 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق رئيس مركز البصر، محمد المحيميد، أمس الثلاثاء، المرحلة الـ 12 من حملة أرض القصيم خضراء، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

واطّلع الجميع على خطة استزراع عدد من المواقع، تشمل القطاعات الحكومية والمساجد والمدارس والمرافق العامة والمتنزهات بمركز البصر، عبر الوصول إلى زراعة 5000 شجرة خلال هذه الحملة، وتحقيق مستهدفات لتتواءم مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- من خلال التوسع ونشر مفهوم التشجير بين جميع فئات المجتمع.

الجدير بالذكر أن حملة أرض القصيم خضراء ومنذ انطلاقها خلال مراحلها الـ 11 الماضية أسهمت في زراعة 2,199,388 شجرة.