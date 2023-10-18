شكرا لقرائتكم خبر عن "تقويم التعليم" تحدّث ضوابط ومخالفات الرخص المهنية للمدربين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدثت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ضوابط الرخص المهنية للمدربين، بما يتوافق مع السياسات والأهداف الوطنية وتحقيق رؤية المملكة 2030.

يأتي ذلك بهدف تمهين التدريب، والتأكيد على أهمية جعله مهنة متخصصة تتطلب مستويات عالية من العناية والتحفيز والتطوير المستمر.

مجال التدريب

واشترطت الهيئة في المشروع الذي نشرته عبر منصة ”استطلاع“ على المتدرب ​أن يكون لديه مؤهل في تخصص مجال التدريب الذي يرغب بممارسته، وذلك بحصوله على درجة أو شهادة من الآتي: «الدرجة الجامعية، الدبلوم، الشهادة الثانوية وما يعادلها، شهادة مهنية أو حرفية معتمدة من جهة ذات اختصاص ومعترف بها».

وتضمنت شروط المتدرب أيضا اجتيازه لاختبار الرخصة المهنية، بتحقيق الدرجة المطلوبة للاجتياز المحددة من صاحب الصلاحية، واستيفاء الاشتراطات التخصصية إن وجدت.

وشملت أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيًا بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ​

جزاءات المخالفات

وألزمت الهيئة الحاصلين على رخص للتدريب باقتصار التدريب في مجال التخصص، وعدم إصدار شهادات تدريب باسمه الشخصي، وعدم التدريب في منشآت لم تحصل على ترخيص من قبل الجهات الحكومية المعنية.

وشددت على عدم استخدام الرخصة لأغراض غير مخصصة لاستخدامها، والالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة، والتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة. ​

وفي حال ارتكاب مخالفات، يتم توقيع الجزاءات التالية؛ الإنذار المكتوب أو تعليق رخصة المدرب مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإلغاء رخصة المدرب مع منعه من التقدم للاختبار لمدة لا تتجاوز سنتين.

الرخصة المهنية للمدرب

وعند صدور قرار بإلغاء الرخصة المهنية للمدرب، فإنه يترتب عليه إلغاء نتيجة اختبار الرخصة المهنية للمدرب. ​

وأشارت الهيئة أنه يحق لأي متقدم للرخصة المهنية للمدربين التظلم من القرار الصادر بحقه أمام الهيئة خلال مدة قدرها ستون يومًا من تاريخ إيداع نتيجة القرار محل التظلم في ملفه الإلكتروني.

وأفادت أن رئيس الهيئة أو من يفوضه يُشكل لجنةً أو أكثر للنظر في التظلمات المتعلقة بالرخص المهنية للمدربين، على ألا يقل أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء، وأن يكون من بينهم مختص بالأنظمة. ​

وتبلغ مدة سريان رخصة المدِّرب خمس سنوات من تاريخ إصدارها.