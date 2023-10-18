السعودية | اليوم المفتوح للمواهب يجذب رموز فنية لتأهيل كوادر فنية سعودية شابة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليوم المفتوح للمواهب يجذب رموز فنية لتأهيل كوادر فنية سعودية شابة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ماهر عبدالوهاب

مشروع فني ، يهدف الى تسليط الضوء على المواهب في مجالات عديدة برؤية فنية مبتكرة ومتجددة ،كما يهدف أيضا” إلى إظهار المواهب وإكتشافها من خلال تجارب الأداء في مجالات التمثيل والغناء والعزف على الآلة الموسيقية ، من خلال تواجد لجنة من المدربين المعتمدين والمتخصصين في هذه المسارات الفنية ، صاحب الفكرة ومؤسسها الشاب سري خضري ، والذي تقدم بفكرة المشروع للأستاذ مازن عبدالله خشيم المدير التنفيذي لمعهد بيت المواهب والمتخصص في التدريب على الآلات الموسيقية بمناهج أكاديمية.

حيث بدأت الفكرة بدعم كامل ومتواصل من قبل مدير المعهد وظهرت الجولة الاولى كيوم واحد في ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ ، وحصل المشروع على تفاعل وحقق أصداءا واسعة كخطوة أولى ، ثم عاد المشروع بحلة جديدة في الجولة الثانية بوجود شراكات إستراتيجية اضافوا للمشروع توسع اكبر في سوق العمل :-

1- ملتقى الياسمين بقيادة المديرة التنفيذية وئام الحبشي وفريق عملها المبدعين .

2- الفنان القدير لؤي محمد حمزة كمشرف عام لمسار التمثيل في مشروع برنامج المواهب .

3- والمدرب وائل سمير عنقاوي كمسؤول اول لتدريب المواهب في مسار التمثيل .

4- المدرب الاستاذ اسامه فقيه ليتولى مسار المواهب في الغناء كمدرب ومستشار فني ثم تعيين احد اساتذة معهد بيت المواهب على آلة القانون كعضو في لجنة تجارب الاداء في مسار العزف على الآلة الموسيقية الاستاذ مايكل فؤاد ، بهذه المنظومة المنظمة المكونة من خبراء ومتخصصين بزغ مشروع اليوم المفتوح للمواهب بالجولة الثانية على مدار (3) أيام متتالية ٥ و ٦ اكتوبر مخصصة لتجارب الاداء ، ويوم ٧ اكتوبر مخصص للورش والماستر كلاس في مقر معهد بيت المواهب ، ليكمل دوره في دعم المشروع وتحقيق رسالته والمبادئ المشتركة التي أجتمع عليها جميع الشركاء والفريق.

في اليوم الثالث ٧ اكتوبر أختتم اليوم المفتوح للمواهب جولته الثانيه بالعديد من البرامج واللقاءات الثقافية الفنية في مجال السينما والمسرح والاخراج والتلفزيون والاذاعة ، حيث قام الاعلامي المعروف والاستاذ عادل بارباع والمخرج التلفزيوني الاستاذ عبدالله بن عيفان والكاتبة مريم العسيري الى جانب الاستاذة وئام الحبشي والفنان القدير لؤي محمد حمزة والمدرب وائل عنقاوي الاستاذ اسامه فقيه ، اجتمعوا في تقديم مجموعة من المعلومات الثقافية الفنية الغنية التي أفادت الحضور وحصدت هذه العروض الثقافية على تفاعل وإشادة كبيرة .

كما حلت الفنانة والاعلامية شيماء الفضل ضيفة شرف لليوم المفتوح للمواهب في مرحلة تجارب الاداء ضمن لجنة مسار التمثيل ، وايضا في اليوم الختامي وتم تقديم درع تكريمي بمثابة الشكر والتقدير على مجهوداتها .

كما تقدم المدير التنفيذي لمعهد بيت المواهب الاستاذ / مازن خشيم بإلقاء كلمة شكر للحضور والمشاركين وأبدى سعادته بالشراكات الاستراتيجية متمنيا ان تحقق الرسالة

كذلك كلمة من المشرف العام على المشروع الشاب سري خضري على خشبة المشرح يقدم الاحصائيات والارقام والاهداف التي تم تحقيقها في المشروع من جولته الثانية ، من ابرزها : تم استقبال اكثر من ١٥٠ موهبة في أيام تجارب الأداء ، تم تقييمهم فورا” وتوزيعهم على كلاسات برنامج المواهب المحددة حسب تقييم اللجنة ، إجمالي ساعات العمل التي تم تحقيقها لمشروع اليوم المفتوح للمواهب في الجولة الثانية هي ٢٤ ساعة عمل على مدار ثلاثة أيام متواصلة ، حيث تم اكتشاف مواهب (مشروع نجم) موهبة واحدة في مسار التمثيل واثنين في مسار الغناء ، سيتم التركيز عليهم بشكل اكبر خلال مراحل التدريب الى جانب زملاءهم من المواهب في جميع المسارات الاخرى بحاجة للمزيد من التدريب والتطوير بشكل مكثف .

وأضاف : سيتم التركيز عليه مع المواهب المشتركين بان العمل على تدريبهم هو الهدف الرئيسي ، وتقديمهم لسوق العمل بكفاءة عالية مما يساهم في رفع القيمة السوقية للفنان والممثل السعودي ، من أهداف المشروع الرئيسية ، وأن فكرة التعاقد مع المواهب لغرض الاحتكار غير واردة إطلاقا” ، ولكن هو عقد ادارة وتطوير مع ضرورة وجود مزايا ونتائج ملموسة وحقيقية تضمن للمواهب بداية مشوارهم المهني الفني في مسار عملي منظم يضمن حقوقهم المادية والمعنوية ويساعدهم على التميز في العطاء والانجاز بما يخدم سوق العمل الفني السعودي.

وأختتم المشرف العام كلمته بوجود خطة واضحة للجولة الثالثة وسوف تكون الجولة كاملة مخصصة لمواهب التأليف والسيناريو بأنواعه ، ايضا هناك مجالات اخرى تحت التحضير . ضمن مشروع اليوم المفتوح للمواهب.