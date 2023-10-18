شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك المصري يعلن دعمه لـ فلسطين ضد إسرائيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دعم نادي الزمالك المصري القضية الفلسطينية بإجراءه تعديلًا على شعار النادي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، مبديًا رد فعل تجاه ما يحدث من هجمات وغارات من لاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.

شعار الزمالك يتزين بعلم فلسطين

وقام نادي الزمالك بإضافة علم فلسطين إلى شعاره، دعمًا وتعاطفًا مع أهالي فلسطين الذين يتعرضون لهجمات عنيفة وغادرة من الاحتلال الإسرائيلي، بعد تعرُض قطاع غزة لقصف غادر من إسرائيل على مستشفى المعمداني، أمس الثلاثاء، أودى بحياة مئات الفلسطينيين، ووصلت حصيلة الضحايا منذ 7 أكتوبر إلى 3 آلاف شهيد ونحو 13 ألف جريح.

وفي سياق منفصل، عاد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول، بنادي الزمالك إلى القاهرة، قادمًا من إنجلترا بعد زيارة سريعة لأسرته.

وكان أوسوريو قد حصل على فترة راحة لمدة 48 ساعة، من أجل السفر إلى إنجلترا خلال فترة التوقف الحالية التي يمر بها مسابقة الدوري الممتاز، ووصل المدير الفني إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء؛ لمواصلة مهام عمله وقيادة تدريبات الزمالك استعدادا للفترة المقبلة.