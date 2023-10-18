شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إيقاف نجم منتخب الجزائر بسبب دعمه لـ فلسطين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي نيس الفرنسي، إيقاف اللاعب الجزائري يوسف عطال، بعد دعم اللاعب للقضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على الرغم من اعتذاره.

نيس الفرنسي يعلن إيقاف الجزائري يوسف عطال

ونشر نيس الفرنسي بيان رسمي، اليوم الأربعاء، جاء كالتالي:

تواصل مديرو النادي مع يوسف عطال، فور عودته من معسكر منتخب الجزائر، ونادي نيس يدرك أن يوسف عطال اعترف بخطئه بعد سحب المنشور، كما اعتذار علنيًا، ولكن نظرًا لطبيعة المنشور وخطورته، قرر النادي اتخاذ قرارًا تأديبيًا فوري ضد اللاعب، قبل أي إجراء قد تتخذه السلطات الرياضية والقانونية، قرر النادي إيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر.. ويؤكد نيس أن سمعة النادي تكون نتيجة لسلوك جميع موظفيها، والتي يجب أن تتماشى مع القيم التي تروج لها المؤسسة، وكما أشار نيس في رسالته يوم الجمعة الماضي، يؤكد من جديد التزامه الراسخ بضمان سيادة السلام على جميع الاعتبارات الأخرى.

وكان يوسف عطال قد أعلن دعمه لفلسطين بعدما شارك مقطع فيديو للداعية الفلسطيني الشهير محمود الحسنات، خلال دعائه على اليهود، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام.

كما نشر يوسف عطال صورة له عبر انستجرام، وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، معلقًا: الحرية لفلسطين، حيث ظهر يوسف عطال بالكوفية الفلسطينية قبل مباراة الجزائر والرأس الأخضر الودية، مثله مثل لاعبي منتخب بلاده في حالة دعم صريحة للقضية.