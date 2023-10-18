شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباه في قطع بالرباط الصليبي.. صدمة قوية لـ الهلال ونيمار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق الهلال، لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة منتخب البرازيل أمام منتخب أوروجواي، والتي أقيمت ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

إصابة قوية لـ نيمار

وسقط نيمار دا سيلفا، مصابًا في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول ممسكًا بركبته اليسرى، ودخل في نوبة بكاء شديدة، ثم خرج من الملعب محمولًا قبل أن تتم مشاهدته في وقت لاحق من المباراة يسير على عكازين.

وفجرت تقارير صحفية برازيلية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكدت أن تشخيص إصابة البرازيلي نيمار هي قطع في الرباط الصليبي، خاصة وأن اللاعب لم يتمكن من السير على قدمه بعدها.

وأكدت صحيفة جلوبو البرازيلية بعد إصابة نيمار واستبداله، إن التشخيص المبدئي للإصابة هي قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

ولكن الطبيب رودريجو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، أن نيمار خضع لفحوصات بين شوطي المباراة عقب استبداله، ومن السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الإصابة في الأربطة أم لا، خلال 24 ساعة سنرى مدى استجابة الركبة بالإضافة لزوال التورم؛ من أجل تحديد التشخيص النهائي.