شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة قوية من رياض محرز للعالم أجمع دعمًا للقضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام الجزائري رياض محرز، لاعب فريق أهلي جدة السعودي، بتوجيه رسالة قوية إلى جميع شعوب العالم، من أجل دعم فلسطين والفلسطينين الذين يعانون من قصف الاحتلال الإسرائيلي وسقوط آلاف الأبرياء شهداء ومصابين.

رياض محرز يدعم فلسطين برسالة قوية

ووجه رياض محرز عبر ستوري في حسابه بإنستجرام رسالة باللغة الإنجليزية جاءت كالتالي:

الدفاع عن حقوق الإنسان لأجل الفلسطينيين لا يعني أنك مؤيد لحماس، قولك فلسطين حرة لا يعني أنك ضد السامية أو تريد رحيل جميع اليهود، فلسطين حرة تعني تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي الذي سلبهم ممتلكاتهم، سلبهم حقوق الإنسان الأساسية منذ 75 عامًا، فلسطين حرة تعني وقف حبس 2.3 مليون فلسطيني في أكبر سجن مفتوح في العالم، النصف منهم أطفال، فلسطين حرة تعني إنهاء الفصل العنصري الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية، فلسطين حرة تعني منح الفلسطينيين السيطرة على البنية التحتية الأساسية في أراضيهم.

جدير بالذكر أن قطاع غزة تعرض لقصف غادر من الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، أمس الثلاثاء، أودى بحياة مئات الفلسطينيين، ووصلت حصيلة الضحايا إلى 3 آلاف شهيد ونحو 13 ألف جريح.