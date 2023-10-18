7 حالات إصابة بمتلازمة اليد والقدم والفم في مدارس مكة.. والصحة توضح خطورتها

أفاد المتحدث الرسمي باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي، بتسجيل 7 حالات إصابة بمتلازمة اليد والقدم والفم في مدارس مكة. وأوضح المسعودي أن متلازمة اليد والقدم والفم هي عدوى فيروسية خفيفة تشيع بين الأطفال، ولا تستدعي القلق.

وأشار إلى أن المتلازمة لا تتطلب سوى مسكنات وأدوية خفض الحرارة، نافيا انتشار مرض التيفوئيد بين صفوف الطلاب في مدارس مكة.

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