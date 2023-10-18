ولي العهد والأمير ألبير الثاني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الرياض اليوم، الأمير ألبير الثاني، أمير إمارة موناكو.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص الواعدة لتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، ووزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.
فيما حضر من جانب موناكو كبير الإداريين العقيد برونو فيليبونات، والرئيس والمؤسس لمنظمة السلام والرياضة، السيد جويل يوزو، وقنصل موناكو في لبنان، السيد بشارة الخوري.
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