السعودية تدين ببيان شديد اللهجة قصف إسرائيل لمستشفى في غزة وتطالب بوقف هجماتها

أدانت المملكة، اليوم الثلاثاء، قصف إسرائيل لمستشفى في غزة، والذي أسفر عن مقتل المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابين.

واعتبرت المملكة العربية السعودية أن هذا القصف “جريمة شنيعة” و”انتهاكاً صارخاً” للقانون الدولي الإنساني.

كما أعربت عن رفضها القاطع لعدم وقف إسرائيل هجماتها المتواصلة ضد المدنيين، رغم العديد من المناشدات الدولية.

وطالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين العزل في غزة.

كما أكدت المملكة على ضرورة فتح ممرات آمنة فوراً لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة.