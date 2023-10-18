الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً من غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة؛ قد تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.