رابطة العالم الإسلامي تدين في بيان شديد اللهجة استهداف جيش الإحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشد العبارات، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمستشفى في قطاع غزة، ما تسبب في خسائر مروعة في الأرواح.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندّد معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجريمة الوحشية التي تجرَّد مرتكبوها من كل القيم الدِّينية والإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين من هذه المجازر المروعة التي تعَدّ انتهاكاً صارخاً لكل قوانينه وأعرافه، وتهدد بهمجيتها وعبثها الثقة في منظومته وتماسكها.
وأعرب فضيلته، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التام مع فلسطين وشعبها العزيز في هذا المصاب الجلل، وفي مواجهة الجرائم البشعة بحق أهالي غزة، متقدماً في الوقت ذاته بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، وسائلًا المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل.
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