باشرت الجهات الأمنية بمنطقة جازان -قبل قليل- جريمة قتل بشعة في مدينة جيزان أدّت إلى مقتل امرأة وانتحار زوجها. ووفقاً للتفاصيل، فإن شخصاً أقدم على قتل زوجته بمسدس، ثم أقدم على الانتحار، وكان المشهد أمام ناظري طفلهما، فيما تواصل الجهات المعنية اتخاذ إجراءاتها النظامية حيال الحادثة.

كانت هذه تفاصيل خبر جريمة تهز جازان.. شخص يقتل زوجته ثم ينتحر بسلاحه أمام طفلهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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