أثارت وفاة أب ليلة زفاف ابنته في مدينة أبها مشاعر السعوديين، الذين عبروا عن حزنهم وتفاعلهم مع لحظة الوداع المؤثرة.
وتوفي حسن بن محمد آل مريع، ليلة زفاف ابنته في مدينة أبها، بعد استقبال الضيوف. ولم يكن يعاني من أي وعكة صحية.
وبحسب ما قاله ابنه محمد، فإن والده كان يستقبل المهنئين ويتلقى الاتصالات، وكان بصحة جيدة. وبعد ذلك، كانوا ينتظرون صلاة العشاء، وفجأة مال على جنبه دون أن يشعر به أحد.
وقد تم نقله بالإسعاف إلى المستشفى، وتوفي هناك في ساعة متأخرة من الليل.
وقد عُرف عن حسن آل مريع فعل الخير، وكان له مكانة كبيرة في المجتمع، حيث عمل سابقاً رئيساً لقسم الإصلاح في محكمة خميس مشيط. كما كان يوصي أبناءه بعمل الخير ومساعدة المحتاجين وفقا لموقع العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أب ليلة زفاف ابنته في أبها تثير حزن السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.