وفاة أب ليلة زفاف ابنته في أبها تثير حزن السعوديين

أثارت وفاة أب ليلة زفاف ابنته في مدينة أبها مشاعر السعوديين، الذين عبروا عن حزنهم وتفاعلهم مع لحظة الوداع المؤثرة.

وتوفي حسن بن محمد آل مريع، ليلة زفاف ابنته في مدينة أبها، بعد استقبال الضيوف. ولم يكن يعاني من أي وعكة صحية.

وبحسب ما قاله ابنه محمد، فإن والده كان يستقبل المهنئين ويتلقى الاتصالات، وكان بصحة جيدة. وبعد ذلك، كانوا ينتظرون صلاة العشاء، وفجأة مال على جنبه دون أن يشعر به أحد.

وقد تم نقله بالإسعاف إلى المستشفى، وتوفي هناك في ساعة متأخرة من الليل.

وقد عُرف عن حسن آل مريع فعل الخير، وكان له مكانة كبيرة في المجتمع، حيث عمل سابقاً رئيساً لقسم الإصلاح في محكمة خميس مشيط. كما كان يوصي أبناءه بعمل الخير ومساعدة المحتاجين وفقا لموقع العربية.