التأمينات تعلق على وظيفة براتب 4000 ريال دون دوام

حذرت التأمينات الاجتماعية من إعلانات السعودة الوهمية داعية على عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لوهم الربح السريع دون عناء. رد التأمينات جاء بعد تداول إعلان عبر منصة إكس، جاء فيه : “سعودة براتب 4000 ريال بدون دوام .. أول راتب مدة 3 أيام وينزل بحسابك اسم الشركة (..) مدة العقد سنة أو سنتين مطلوب 30 شخصاً نساء ورجال العمر المطلوب من 18 إلى 60 سنة مع تأمينات أو بدون تأمينات” وتضمن الإعلان اسم الشركة ورقم هاتف للتواصل معه.

وقالت المؤسسة إنها تحذر من التواصل أو التعامل مع الرسائل المشبوهة والتي تعود إلى حسابات وهمية وتدعي تقديم عدد من الخدمات.

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