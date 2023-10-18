انت الان تتابع "حفاظًا على سلامتكم".. "إسرائيل" تطالب مواطنيها في تركيا بمغادرتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 11:28 صباحاً

طلبت "إسرائيل" من مواطنيها مغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن؛ حفاظًا على سلامتهم، بحسب ما أعلنت القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، اليوم (الأربعاء). وذكرت القنصلية أن حالة التأهب الأمني للمسافرين الإسرائيليين إلى تركيا رُفعت إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى، وفقًا لـ"فرانس برس". وأشارت إلى تزايد التهديدات لرعاياها. ونُظمت مظاهرات، مساء أمس، أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول وأمام السفارة في أنقرة، عقب الهجوم على مستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي خلّف مئات القتلى المدنيين بين المرضى والنازحين الفلسطينيين.

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