انت الان تتابع الاتحادات الآسيوية تعلن دعمها لملف ترشيح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 11:42 صباحاً

أعربت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن دعمها وإرادتها في الوقوف خلف ملف الترشيح الوحيد المقدم من السعودية، بحسب ما تم التأكيد عليه من قبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل حقوق استضافة كأس العالم 2034. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي 2023، الذي عُقِدَ اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن دعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لملف ترشيح المملكة العربية السعودية من أجل استضافة كأس العالم. وقامت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء بانتخاب رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية (لجنة الانضباط والأخلاق، لجنة أهلية المشاركة، ولجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم). وصادقت الجمعية العمومية على التقارير المالية المدققة، وتقرير المدققين الماليين لعام 2022، وكذلك على ميزانية عامي 2023 و2024. ويترأس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جاهانغير باغلاري (إيران)، ونائب الرئيس: شين روي (الصين)، والأعضاء هم "كينغو هاريما (اليابان)، ساران ناداراجاه (ماليزيا)، اسماعيل زميل رشيد (المالديف)، غيليرمو ايروي جونيور (الفلبين)، بندر الحميداني (السعودية)، سعيد محمد الحوطي (الإمارات). ويترأس لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان الأنصاري (قطر)، ونائب الرئيس: نغوين ثاي ماي دونغ (فيتنام)، والأعضاء هم "فايباف غاغار (الهند)، دونغ-هو ليم (كوريا الجنوبية)، علي محمد محيدلي (لبنان)، عبدول سليم أحمد إبراهيم (سنغافورة). ويترأس لجنة أهلية المشاركة ليو تشاي (الصين)، والنائب الأول للرئيس: دانيلو راباداس (غوام)، والنائب الثاني للرئيس: فراس المصطفى (سوريا)، والنائب الثالث للرئيس: الكساندر دافاني (أستراليا)، والنائب الرابع للرئيس: عالمجانوف أوميدجون باهوديرجانوفيتش (أوزبكستان).

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحادات الآسيوية تعلن دعمها لملف ترشيح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.