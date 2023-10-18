انت الان تتابع "السيسي" يعلن الحداد 3 أيام في جميع أنحاء مصر على أرواح شهداء غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 11:50 صباحاً

قرّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام؛ حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء في غزة. وقرر الرئيس المصري الحداد على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. وقال "السيسي"، في وقت سابق: إن مصر تدين كل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين. وبحسب "روسيا اليوم"، كان "السيسي" قد قال في تصريحات، مساء أمس الثلاثاء، إنه يدين بأشد العبارات القصف المتعمد لمستشفى المعمداني وسقوط مئات الضحايا الأبرياء. وقال الرئيس المصري: "تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، ‏لذا أدين بأشد العبارات هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي". وأضاف: نؤكد موقف مصر دولة وشعبًا رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبًا بوقفها بشكل فوري.

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