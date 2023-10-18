تراند اليوم : "حذرنا مرارًا من خطورة تفاقم الأوضاع في غزة".. شاهد.. كلمة وزير الخارجية خلال اجتماع دول مجلس التعاون الإسلامي

صحيفة الخليج 365 : طالب وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال في كلمة خلال اجتماع دول مجلس التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء: "اجتماعنا اليوم يأتي لتطورات مأساوية وعنيفة تشهدها المنطقة، ولتدارس الوضع الخطير وتصاعد العمليات العكسرية في قطاع غزة ومحيطها".

وأضاف وزير الخارجية: "نعلن رفضنا القاطع للاعتداءات المتكررة، والهجمات المتزايدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من المناشدات المتكررة للوقف الفوري للعمليات العسكرية".

وتابع: "لقد حذرنا مراراً من خطورة تفاقم الأوضاع وتداعياتها غير المحسوبة، بعدما بينت التطورات المؤلمة الأخيرة أن ذلك يقتضي من المجتمع الدولي اتخاذ موقفًا مسؤولًا وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين".

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، إلى ضرورة وقف التهجير القسري لسكان غزة ورفع الحصار عن القطاع، ووقف استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية، وفتح الممرات الإنسانية.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة إيصال المساعدات لقطاع غزة للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، مع التأكيد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.