تراند اليوم : "مال على جنبه دون أن يشعر به أحد".. تفاصيل وفاة مواطن ليلة زفاف ابنته في أبها

صحيفة الخليج 365 : كشف نجل المواطن "حسن بن محمد آل مريع"، الذي توفى ليلة زفاف ابنته في مدينة أبها، تفاصيل الواقعة.

وقال نجل المتوفى: "كان موعد عرس شقيقتي في مدينة أبها، وتوفي والدي ليلة العرس بعد استقبال الضيوف"، بحسب العربية.

وأضاف: "والدي لم يكن يعاني من أي وعكة صحية، ودخل بعافيته وصحته يستقبل المهنئين ويتلقى الاتصالات، وكنا معه".

وتابع: "كنا ننتظر صلاة العشاء لنكمل مراسم العرس، وفجأة مال والدي على جنبه بكل راحة دون أن يشعر به أحد".

واختتم نجل المتوفى: "تم نقل والدي بالإسعاف إلى المستشفى، وتوفي هناك في ساعة متأخرة من الليل".