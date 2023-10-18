تراند اليوم : شاهد.. فيديو جديد من زاوية أخرى يكذّب الرواية الإسرائيلية بأن قصف مستشفى المعمداني جاء من حركة الجهاد

صحيفة الخليج 365 : تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد من زاوية أخرى يكذّب الرواية الإسرائيلية بأن حركة جهاد هي التي استهدفت وقصفت مستشفى المعمداني بالصواريخ وليس الجيش الإسرائيلي.

ويظهر في المقطع خروج صواريخ من غزة تجاه إسرائيل عكس اتجاه المستشفى، ثم تظهر أضواء طائرة حربية زاويتها متجهة لمكان المستشفى وأطلقت صاروخ عليه، بعدها حدث الانفجار الذي أودى بحياة قرابة 1000 شخص.

واتهم الجيش الإسرائيلي حركة الجهاد بإطلاق صاروخ نحو مستشفى الأهلي المعمداني في غزة مساء أمس. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن حركة حماس تعرف ما حصل لكنها تخفيه، مكررا أن صاروخا أطلق خطأ من قبل حركة الجهاد. واتهم الحركة بتضخيم أعداد القتلى.