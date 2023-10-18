تراند اليوم : شاهد .. وزيرة فرنسية سابقة تهاجم كريم بنزيما بعد دعمه لـ فلسطين وتصفه بـ "عميل حماس"

صحيفة الخليج 365 : وصفت الوزيرة الفرنسية السابقة نادين مورانو النجم الكروي كريم بنزيما بأنه "عميل لبروباغندا "حماس"، بعد تضامنه مع الفلسطينيين.

ووجه بنزيما عبر حسابه الرسمي على منصة "X" رسالة دعم لسكان قطاع غزة، قال فيها: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني لا النساء ولا الأطفال حتى كل يوم".

وقالت مورانو خلال استضافتها في قناة "سي نيوز" وإذاعة "أوروبا 1"، إن بنزيما اختار معسكره وبات "عميلا للبروباغندا التي تمارسها حماس وتهدف هي الأخرى لتحطيم إسرائيل".

واستنكرت مورانو وهي من الأسماء المهمة داخل حزب الجمهوريين عدم قيام بنزيما بأي خطوة تضامنية تجاه من سمتهم بـ"ضحايا حماس من الإسرائيليين".